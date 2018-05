La Regione Emilia Romagna premia il Rimini Calcio per la promozione in Serie C

Sport Rimini | 14:16 - 12 Maggio 2018 La Regione festeggia la promozione del Rimini calcio in serie C. Società e atleti saranno premiati nella sede della Regione Emilia-Romagna (sala Giunta, 9° piano, viale Aldo Moro 52, Bologna), lunedì 14 maggio alle ore 12,30 dal presidente Stefano Bonaccini. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente Giorgio Grassi, l’amministratore unico Tiziano Fabbri, il direttore sportivo Pietro Tamai, l’allenatore Gian Luca Righetti, il team manager Adrian Ricchiuti e il capitano Francesco Scotti con alcuni giocatori in rappresentanza della squadra, oltre al sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.