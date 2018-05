Casteldelci piange la scomparsa della concittadina Anna Rossi, 102 anni e grande esempio di laboriosità

Attualità

Casteldelci

| 14:12 - 12 Maggio 2018

Venerdi pomeriggio è venuta a mancare all' affetto dei suoi cari, in primis i quattro figli, Anna Rossi, donna molto conosciuta in Alta Valmarecchia. E' scomparsa all'età di di 102 anni e 4 mesi. A Casteldelci, suo paese, aveva sostenuto il marito Luigi Longhi (scomparso nel 2003) nelle attività di fabbro e coltivatore, ma soprattutto nella conduzione di una piccola centrale idroelettrica che il Longhi aveva realizzato modificando un vecchio mulino ad acqua. A dare notizia del decesso il Sindaco Luigi Cappella, che ha sottolineato che "nonostante i tanti impegni, ad Anna non manco' mai il tempo di dedicare quotidianamente spazio alla preghiera ed alla pratica di azioni ispirate alla sua profonda fede nel cristianesimo". Tutta Casteldelci partecipa al lutto dei familiari: i funerali avranno luogo lunedì 14 alle ore 10,30 ed il rosario sabato sera alle 20 nella chiesa di Casteldelci. La foto si riferisce al suo centesimo compleanno.