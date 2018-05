Ruba una felpa e un pantalone e li nasconde sotto una maglia, ma il furto al centro commerciale fallisce

Cronaca

Rimini

| 13:36 - 12 Maggio 2018

Tentato furto venerdì pomeriggio, intorno alle 16, in un negozio di un centro commerciale di Rimini. Un ragazzo, vestito con una giacca militare e un berretto nero, è stato visto mentre faceva la spola tra gli scaffali e il camerino, con fare sospetto. Arrivato alle casse, l'allarme anti-taccheggio ha iniziato a suonare: il giovane ha cercato di scappare, venendo però inseguito dal personale addetto alla vigilanza e arrestato dalla Polizia, prontamente intervenuta. Sotto la maglia aveva nascosto una felpa e un pantalone con l'etichetta strappata. E' stato arrestato per tentato furto aggravato e anche denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulle proprie generalità,