Calcio Promozione, il Pietracuta continua a inseguire il suo sogno: domenica i playoff a Cotignola

Sport

Pietracuta di San Leo

| 13:31 - 12 Maggio 2018

Il Pietracuta ha conquistato domenica scorsa il risultato più importante della sua quasi quarantennale storia, il quinto posto nel campionato di Promozione. Un risultato che è frutto di una sana programmazione, avviata nell'estate 2015 dopo la retrocessione in Prima Categoria. Luca Fregnani, l'allenatore scelto dal ds Sandro Conti per riaprire un ciclo, è partito con mille difficoltà e un primo campionato al di sotto delle attese. Ma la società ha saputo pazientare, ha lasciato lavorare l'allenatore senza troppe pressioni, costruendo un gruppo che ha conquistato la promozione ai playoff l'anno successivo e in questa stagione un quinto posto in un girone ricco di compagini attrezzate per la vittoria. In estate il ds Sandro Conti ha ritoccato la squadra, a gennaio l'ha potenziata con la ciliegina sulla torta (Tomassini). L'unico rischio ora è l'appagamento, dopo l'impresa quinto posto. Domenica 13 maggio c'è la semifinale playoff al Comunale di Cotignola: in campionato i rossoblu di Fregnani hanno sconfitto i 'rivali' 2-0 in casa, ma hanno perso in trasferta con lo stesso punteggio. La società chiede il sostegno dei tifosi: per questo sono stati organizzati dei pullman, che partiranno da Pietracuta (dal bar sport) alle 13.30, con rientro in città alle 20. La comunità di Pietracuta insieme per sostenere i rossoblu guidati in campo da bomber Fratti contro il forte Cotignola, nella sfida che si giocherà con fischo d'inizio alle 16.30.