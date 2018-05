Davide Cupioli nuovo presidente Confartigianato Rimini, Valeria Piccari e Pier Luigi Grana i vice

Attualità

Rimini

| 13:19 - 12 Maggio 2018

Davide Cupioli, 43 anni, è il nuovo Presidente della Confartigianato di Rimini. Lo ha eletto all’unanimità l’Assemblea dei Delegati, a sua volta definita in queste settimane durante le assemblee territoriali, quelle delle filiere di categoria e dei movimenti sindacali.





Davide Cupioli, il cui mandato è quadriennale, mantiene la carica di Presidente dell’Associazione Panificatori di Confartigianato e del Consorzio Acquisti, oltre a quella di Presidente Panificatori Confartigianato Emilia Romagna.

“Questa responsabilità mi inorgoglisce e mi emoziona. La Confartigianato è per me una seconda famiglia grazie a mio padre che mi ha sempre spronato alla partecipazione attiva nell’Associazione. Credo nello spirito di appartenenza, nel valore dell’unità, mi impegnerò al massimo per onorare le straordinarie persone che mi hanno preceduto in questa carica”.





Il nuovo Presidente della Confartigianato partecipa all’azienda di famiglia, fondata dal padre Giorgio, panificatore storico. Due gli esercizi commerciali a Rimini, gestiti dalla famiglia Cupioli insieme a 18 collaboratori.

Alla vicepresidenza sono stati eletti gli imprenditori Valeria Piccari e Pier Luigi Grana. Tutte le cariche di rappresentanza all’interno di Confartigianato sono svolte gratuitamente e con spirito di servizio.





L’Assemblea ha inoltre nominato per acclamazione Mauro Gardenghi alla carica di Presidente Onorario della Confartigianato di Rimini.

“Ho occupato il ruolo di ‘delegato alla presidenza’ in una fase di passaggio – ha detto Gardenghi – in attesa del Congresso che ora ha individuato un imprenditore giovane ed innovativo per guidare la nostra storica associazione. Resto nella famiglia di Confartigianato con una carica che mi inorgoglisce, alla luce dei risultati che insieme abbiamo ottenuto, mantenendo alto il livello dei servizi offerti e rappresentando al meglio le imprese sui tavoli della concertazione. Un ulteriore elemento mi rende felice: pur vivendo momenti complicati, a volte anche difficoltosi, grazie ai sacrifici condivisi, nessun dipendente di Confartigianato ha perso il lavoro in questi anni”.





Al ruolo di Segretario Provinciale è stato confermato Massimo Crociati.

“La Confartigianato continua ad investire per migliorare la qualità dei servizi offerti. I prossimi anni saranno di ulteriore progresso, ci sarà una rotazione importante di personale alla luce dei pensionamenti e profonderemo grandi energie per inserire gioventù ed ulteriore efficienza”.





Completano l’ufficio di Presidenza: Giorgio Lucchi, Tommaso Morosetti, Alessandro Monti, Giancarlo Ramberti, Narciso Piccin, Fabio Rinaldi, Pasquale Guidi e Alex Protti.

Ai lavori sono intervenuti il Presidente della Federazione Regionale di Confartigianato Marco Granelli ed il Segretario Amilcare Renzi.

“La Confartigianato è la più grande associazione d’imprese d’Europa, ha 700.000 soci e 1200 sportelli in Italia. L’Emilia-Romagna ha sofferto la crisi, scendendo da 148.000 a 130.000 imprese dal 2007, con 35.000 posti di lavoro in meno. Rappresentiamo il 30% delle imprese regionali, il 13% del Pil e il 20% dell’export. Il sistema regionale di Confartigianato sta impegnandosi sul fronte dell’accesso al credito consolidando il consorzio Unifidi e per favorire nuova occupazione”.





La Confartigianato di Rimini opera da 71 anni sul territorio per la tutela delle piccole e medie imprese, in particolare quelle artigiane. Sul territorio è presente con sette sedi e complessivamente impiega 90 persone. Sono circa 3.000 le imprese associate.

Nei 71 anni di vita della Confartigianato si sono succeduti alla presidenza Augusto Urbinati, Filippo Capodiferro, Alberto Brighi, Francesco Zavatta, Giorgio Lucchi e Mauro Gardenghi. Ora, per i prossimi quattro anni sarà quindi Davide Cupioli a guidare l’Associazione.