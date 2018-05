Rimini Calcio, inizia la poule scudetto: al Neri la rivelazione Albissola. Out Arlotti e Petti

Sport

Rimini

| 13:15 - 12 Maggio 2018

Il Rimini Calcio si prepara all'esordio nella poule scudetto. Domenica al Romeo Neri, alle 16, i biancorossi sfideranno la sorprendente matricola Albissola, alla terza promozione consecutiva. Tra i liguri ha saputo ritagliarsi uno spazio un'ex 'meteora' del Santarcangelo, il centrocampista Alessio Gulli. Squadra senza nomi di grido, diversamente dal Rimini, ma con alcuni giovani talenti interessanti, come il terzino scuola Genoa Cattaneo, classe 2000, o il portiere Simone Caruso, classe 1999. Il Rimini 2, sconfitto a Sansepolcro, lascerà spazio al Rimini 1, salvo gli assenti Petti e Arlotti. In difesa Vesi è il sostituto designato di Petti, a centrocampo ci sono tre maglie sicure per Viti, Guiebre e Variola. Capellupo e Montanari si contendono una maglia, in attacco invece in cinque per tre posti: Cicarevic, Simoncelli, Buonaventura, Traini e Ambrosini. Abbondanza di scelte per Gianluca Righetti, confermato anche per la prossima stagione sulla panchina del Rimini, che in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza di avere una rosa vasta per potere conseguire gli obiettivi stagionali.