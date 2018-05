Centri estivi, contributi per le famiglie con bambini fino ai 13 anni: anche Santarcangelo aderisce

Attualità

Santarcangelo di Romagna

12 Maggio 2018

Il progetto regionale di conciliazione vita-lavoro entra nel vivo. Dopo l’accreditamento delle associazioni che organizzano centri estivi sul territorio comunale, si passa ora alla fase in cui le famiglie con bambini dai 3 ai 13 anni possono presentare domanda di contributo al Comune di residenza.

I Comuni del Distretto Rimini Nord, tra cui il Comune di Santarcangelo, hanno infatti aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” a sostegno delle famiglie, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Destinatari del progetto sono i minori dai 3 ai 13 anni appartenenti a famiglie con reddito Isee fino a 28mila euro frequentanti un centro estivo presente nell’elenco dei soggetti gestori del Distretto di Rimini Nord o in altri elenchi distrettuali della Regione.

Il contributo alla singola famiglia e per bambino sarà pari a 70 euro settimanali per un massimo di tre settimane di partecipazione ai centri estivi. In ogni caso il contributo non potrà superare il costo di frequenza previsto dal soggetto erogatore.

Per richiedere il contributo occorre dunque essere residenti a Santarcangelo, avere un bambino o una bambina di età compresa tra i 3 anni e i 13 anni. Inoltre, entrambi i genitori devono essere occupati oppure lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio. Inoltre il minore deve essere iscritto a uno dei centri estivi che figurano nell’elenco dei gestori dei centri estivi del distretto Rimini Nord (l’elenco completo è disponibile anche su www.comune.santarcangelo.rn.it). Le domande possono essere presentate fino al 28 maggio all'ufficio relazioni con il pubblico (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13), oppure tramite pec all’indirizzo pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it.