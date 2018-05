Ai domiciliari per spaccio, non rispetta la misura cautelare: in manette 52enne

Cronaca Montecolombo | 11:43 - 12 Maggio 2018 Ai domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti, vìola continuamente la misura cautelare: finisce così in carcere un 52enne di origini pugliesi, residente a Montescudo-Montecolombo. Sono stati i carabinieri della compagnia locale e dare esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini nel tardo pomeriggio di venerdì. Per l’uomo si sono quindi aperte le porte del carcere dei Casetti.