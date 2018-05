Cattolica, sorpreso a rubare in un supermercato aggredisce il personale: in manette 26enne

Cronaca

Cattolica

| 11:35 - 12 Maggio 2018

E' stato sorpreso a rubare in un supermercato di Cattolica ed è finito in manette un 26enne di origini ucraine. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì. Il giovane è stato notato mentre nascondeva dei generi alimentari, per un valore di circa 50 euro, è stato quindi bloccato mentre cercava di uscire. A quel punto, per scappare, ha strattonato il personale dell’esercizio. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato, il giovane è stato arrestato per rapina impropria.