Viserba: in mostra la 'Vanina' tipica barca delle coste di Rimini. Domenica pranzo di presentazione

| 10:05 - 12 Maggio 2018

Il museo della marineria E’Scaion e la Pro Loco di Viserbella invitano tutti gli amanti del mare e della cultura popolare a partecipare domenica 13 maggio al pranzo organizzato all’interno del giardino del Museo in via Aurelio Minguzzi 9, a Viserbella. L’appuntamento è per le ore 13.00. Durante la giornata ci sarà la presentazione del progetto "E' Scaion per la Vanina". La Vanina è una batana di 7.30 metri, Barca storica tipica delle coste di rimini Nord che verrà ristrutturata e portata nell'alveo del porticciolo di Viserba "Fossa dei Mulini" per esibirsi come memoria perfettamente navigante con vela al terzo. Per tutto il periodo estivo farà bella mostra di sè e potrà essere visitata e utilizzata da chiunque ne farà richiesta.