Nuovo videoclip per Raffaele Giglio: girato da tre ragazzi riminesi

Attualità

Rimini

| 09:55 - 12 Maggio 2018

Cinque storie che s'intrecciano, si mescolano, alla fine si sovrappongono. Diventano una cosa sola. Perchè il nuovo singolo di Raffaele Giglio è un grande inno all'amore, quello vero e universale, che non conosce barriere culturali e di genere.

E' uscito ufficialmente sui canali social dell'artista casertano, il videoclip del nuovo singolo, "Segreto", prodotto dalla prestigiosa casa di Gianna e Giovanni Bigazzi e realizzato interamente all'interno del CinePalace di Riccione, con la collaborazione di Massimiliano Giometti. A firmare la clip tre ragazzi riminesi: Michele Abbondanza, Mario Olivieri e Simone Bertozzi della Caimani Video Agency.

Il singolo, che anticipa un tour che lo vedrà protagonista in tutta Italia, porta la firma di Raffaele Giglio, Alessandro Franco Smeraldi e Roberto Smeraldi. Quest’ultimo è anche il produttore artistico dell’intero progetto che, insieme a lui, ha voluto la partecipazione di grandi professionisti come Simone Gianlorenzi (Anna Oxa, Briga e molti altri) per gli arrangiamenti e Fabrizio Simoncioni (Ligabue, Negrita, Litfiba etc.) nel mixaggio.