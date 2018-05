Dipendenti Start alle terme con lo sconto: accordo con Coter, circuito termale regionale

Attualità

Rimini

| 09:46 - 12 Maggio 2018

In un rinnovato spirito di collaborazione il Coter, Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna, e l’azienda di trasporti pubblici Start Romagna hanno siglato un nuovo accordo quadro che mette al centro il benessere dei dipendenti dell'azienda romagnola.

L'accordo, che fa seguito al già ben avviato “Romagna TermePass” a favore della clientela dei centri termali della Romagna, rappresenta un rinnovato impegno degli enti coinvolti nell'implementazione di misure di conciliazione tra vita privata e lavoro.

Un impegno importante in termini di welfare aziendale che consentirà ai dipendenti Start Romagna e ai loro familiari di accedere ai servizi sanitari di cura e benessere e riabilitazione a prezzi agevolati.

Esprime tutta la soddisfazione per questo accordo Marco Benati, Presidente di Start Romagna Romagna, che lo definisce «un grande risultato che consente di coniugare due tematiche importanti: da una parte il servizio di mobilità che Start offre a favore del territorio, dall’altra il territorio e le sue imprese come opportunità, risorsa preziosa per lo sviluppo di nuovi servizi che siamo lieti di offrire e condividere coi nostri dipendenti».

“Una collaborazione quella con Start Romagna nata circa due un anno fa con Terme Pass, un titolo di viaggio che viene offerto a tutti i clienti delle strutture termali per poter viaggiare liberamente e scoprire il territorio romagnolo durante il soggiorno presso le nostre terme - racconta Lino Gilioli, Presidente del Coter. Da qui abbiamo cominciato a lavorare su una nuova intesa che interessasse i lavoratori di Start Romagna: proprio in virtù di questo accordo e di quelli operativi che Start Romagna stipulerà coi singoli centri termali dell'Emilia Romagna, i dipendenti dell'azienda potranno beneficiare di una serie di trattamenti come cure termali, riabilitazione, e benessere termale grazie alle politiche di welfare aziendale che Start Romagna sta implementando. Sicuramente un'intesa importante perché raggiunge direttamente le parti coinvolte senza l'intermediazione di realtà terze e che rappresenta per i dipendenti di Start Romagna un'ottima opportunità per poter beneficiare di cure importanti che non trovano copertura all'interno delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale”.