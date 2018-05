Ictus alla guida in A14: 63enne ‘scortato’ e salvato dalla Polizia

Cronaca

Cattolica

| 09:31 - 12 Maggio 2018

Momenti di panico venerdì pomeriggio in A 14 quando un automobilista ha subito un ictus alla guida ed è stato salvato dalla Polizia Stradale. E’ accaduto ad un cittadino sammarinese 63enne che viaggiava a bordo della sua Bmw, dietro di lui un suo amico. I due erano diretti a Riccione, ma al momento dell’uscita del casello, il 63enne ha tirato dritto. L’amico ha subito capito che qualcosa non andava, lo ha chiamato senza ricevere risposta, ha pensato quindi di allertare la polizia. Dopo vari tentativi, gli agenti, che intanto stavano cercando di contattarlo al telefono, ci sono riusciti. A loro l’uomo è apparso in stato confusionale, quindi è immediatamente scattato l’intervento. Una pattuglia lo ha intercettato all’altezza di Cattolica e un operatore dalla centrale ha continuato al telefono a parlare con lui, fino a Senigallia, quando, con calma, è riuscito a farlo fermare. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Ancona dove si trova ora ricoverato, non in pericolo di vita.