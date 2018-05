Rimini: Macfrut chiude in crescita, 43mila i visitatori per la fiera con il 25% di stranieri

Attualità

Rimini

| 08:47 - 12 Maggio 2018

Si è chiusa con 43.000 visitatori contro i 39.000 dello scorso anno, l'edizione numero 35 di Macfrut, la Fiera internazionale dell'ortofrutta andata in scena a Rimini da mercoledì a oggi. Il 25% delle presenze - spiega una nota dell'organizzazione - sono state straniere, con arrivi da tutto il mondo e "particolarmente positivo" è risultato il bilancio del Tropical Fruit Congress dedicato alle filiere di mango e avocado, con la presenza di 300 operatori, l'80% dei quali esteri.

"Quest'anno si è toccata con mano la grande opportunità di avere una fiera nazionale, generatrice di business non solo nei tre giorni dell'evento ma per l'intero anno - osserva Renzo Piraccini, presidente di Macfrut -. Ringrazio tutti gli attori della filiera: il grande risultato di quest'anno è frutto di un gioco di squadra tra tutte le organizzazioni di settore".