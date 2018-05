Rimini: il VIDEO della rapina alla farmacia di via Clementini, 32enne arrestato poco dopo

Cronaca

Rimini

| 17:13 - 11 Maggio 2018

E' un 32enne romano, E.V.E., domiciliato a Rimini da anni, l'uomo che nella mattinata di mercoledì ha rapinato la farmacia n.8 in via Clementini. Con il volto travisato da un casco e da uno scaldacollo, si è fatto consegnare 550 euro, minacciando il farmacista con un coltello, per poi scappare a bordo di una Fiat 500 blu. Ma proprio il fatto di esservi salito con un casco in testa ha insospettito uno scaltro testimone, che ha preso nota del numero di targa. La vettura è di proprietà di una 55enne residente a Rimini e in questi giorni era nella disponibilità del 32enne, individuato e arrestato dai Carabinieri poche ore dopo il colpo: sul sedile posteriore dell'auto c'era la felpa di colore giallo ocra che indossava al momento della rapina, nonché il casco. Sotto il sedile lato passeggero i Carabinieri hanno trovato il coltello da cucina, con la lama lunga 20 cm, mentre sotto l'altro sedile, lato guida, c'era lo scaldacollo. Con sé il rapinatore aveva anche un grammo di eroina e 170 euro. Il 32enne, riconosciuto anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza, si trova ora recluso nel carcere dei Casetti di Rimini.