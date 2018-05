Novafeltria, domenica 3 giugno primo raduno di ape, vespe e scooter

Eventi

Novafeltria

| 06:11 - 13 Maggio 2018

Domenica 3 giugno a Novafeltria andrà in scena il primo raduno di ape, vespe e scooter, ribattezzato "Al roti in te fium" dagli organizzatori, un gruppo di ragazzi del posto. Appuntamento dalle 9.30 al campo del fiume Marecchia, fino alle 12.30 è prevista l'entrata e il posizionamento dei mezzi. Per tutto il pomeriggio, oltre all'esposizione dei mezzi, saranno organizzate delle esibizioni, con una giuria 'specializzata' che voterà i migliori. L'evento, che registra la presenza della Croce Verde e della protezione civile, si concluderà nel tardo pomeriggio con le premiazioni. La pro loco organizzerà invece uno stand gastronomico. Anche il Comune di Novafeltria ha voluto fornire la propria collaborazione per questo simpatico raduno di ape, vespe e scooter.