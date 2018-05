Novafeltria, cena di beneficenza per finanziare l'operazione del piccolo Aziz

Attualità

Novafeltria

| 05:38 - 12 Maggio 2018

Giovedì 24 maggio al ristorante "Jolly La Matta" di Novafeltria si terrà un evento di beneficenza organizzato dalla Onlus Rio de Oro Montefeltro e dall'associazione culturale Pigro. "Napoli e tutti noi per Aziz" è una cena a base di pizza con degustazione di mozzarelle e ricotte prodotte da Luciano Di Meo, noto produttore di mozzarella, titolare della Fattoria dei Trianielli di Ruviano. Sarà ospite anche il professore Luciano Filanti, che produrrà ricotta e ravigiolo durante la serata. Il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà dato in beneficenza per Aziz, bimbo Saharawi che deve sottoporsi a un'altra delicata operazione per riuscire a camminare. Info 0541 926345