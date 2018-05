Sabato 12 maggio 2018 party di fine stagione della discoteca Jolly Disco di Novafeltria

Eventi

Novafeltria

| 16:27 - 11 Maggio 2018

Il Jolly Disco si prepara a un'altra serata da tutto esaurito, l'ultima della stagione 2016-2017. Fervono i preparativi per il "The Closing Party", in programma sabato 12 maggio, l'appuntamento di congedo dello staff del Jolly con l'arrivederci alla prossima stagione, che ripartirà ad ottobre proponendo le serate 'storiche' e tante novità. "Una stagione veramente pazzesca, ricca di eventi e grandi serate, ma prima o poi anche le cose belle devono concludersi - spiega il gestore Francesco Pula - ma saremo subito pronti a ripartire pensando a nuove idee e progetti, rispettando la tradizione di un locale storico come il Jolly". E a proposito di tradizione, c'è già un appuntamento segnato in rosso: la festa del 50esimo compleanno del Jolly, che sarà celebrata nel mese di dicembre 2018. "Siamo contenti per una stagione molto impegnativa, per me la prima da unico gestore - commenta Pula - e sono contento di aver creato un bel gruppo di ragazzi che ringrazio per avermi dato una mano a portare avanti il progetto".

Il "The Closing Party" di sabato 12 maggio sarà animato come sempre dalla musica targata Jolly: in pista centrale Davide C e Diego Zerbini, affiancati dal vocalist Rapiss, nel privè Dj Dado.