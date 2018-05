Calcio, lunedì tornano i Top 11 della Serie B. L'evento riminese in diretta nazionale su Sportitalia

Eventi

Rimini

| 16:11 - 11 Maggio 2018

I riflettori del grande calcio nazionale tornano ad accendersi su Rimini, lunedì 14 maggio, in occasione del Gran galà Top 11 della Serie B. L’evento, ideato da Beppe Indino e giunto alla sua 11° edizione, si svolgerà nella splendida cornice del Coconuts con una copertura mediatica d’eccezione. Oltre ai collegamenti con Sky Sport 24, Tiki Taka su Italia1 e 90° minuto su Rai Sport, il galà verrà trasmesso in diretta nazionale dalle 20.30 alle 23.30 su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), condotto da Beppe Indino e Valentina Ballarini. Formula vincente non si cambia, dunque come di consueto verranno premiati i migliori calciatori della Cadetteria, votati dagli stessi tecnici della Serie B, suddivisi per ruolo, oltre a tanti premi speciali. Tra questi il Memorial dedicato al compianto patron della Rimini Calcio, Vincenzo Bellavista, sarà assegnato all’ex diesse biancorosso, ora direttore sportivo dell’Atalanta, Gabriele Zamagna. E sempre per restare in casa Rimini verrà premiato anche Giorgio Grassi, patron del Rimini F. C. che in soli due anni ha portato la maglia a scacchi dall’Eccellenza alla Serie C.

Questo l’elenco dei premiati:

Miglior portiere: Gabriel (Empoli) Difensori: Pachonik (Carpi), Kragl (Foggia), Varnier (Cittadella), Luperto (Empoli) Centrocampisti: Maiello (Frosinone), Falzerano (Venezia), Krunic (Empoli) Regista: Brugman (Pescara) Attaccanti: Caputo (Empoli), Di Carmine (Perugia) Allenatore: Andreazzoli (Empoli) Miglior giovane: Pessina (Spezia) Arbitro: Chiffi Direttore sportivo: Reinaudo (Venezia) Squadra rivelazione: Venezia