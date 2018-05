Espropri Trasporto rapido costiero, Tar dà torto ad Agenzia mobilità di Rimini. Sensoli (M5s): 'chi paga?'

Attualità

Rimini

| 16:05 - 11 Maggio 2018

Gli effetti di due sentenze assunte da poche settimane dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell’Emilia-Romagna in merito a espropri effettuati dall’Agenzia per la mobilità di Rimini, finalizzati alla realizzazione del Trasporto rapido costiero (Trc), sono al centro di un’interrogazione e di una risoluzione presentate in Regione da Raffaella Sensoli (M5s).

Le due sentenze – riporta il consigliere Sensoli – danno torto all’Agenzia per la mobilità perché, secondo i giudici amministrativi, avrebbe proceduto a espropri e demolizioni senza ricorrere alle necessarie procedure ma utilizzando quelle relative all’occupazione temporanea e, soprattutto, senza disporre i necessari risarcimenti.

Una delle due sentenze – precisa l’esponente 5 stelle – prevede addirittura che l’Agenzia per la mobilità debba corrispondere il valore venale delle porzioni di manufatto demolite. Da qui l’iniziativa di Raffaella Sensoli, che chiede alla Giunta regionale “in quanti altri casi incombano rischi derivanti da espropri realizzati impropriamente per la realizzazione del Trc e quali soggetti sosterranno le spese di risarcimento, dato che non rientrano nelle previsioni dell’Agenzia per la mobilità di Rimini”.