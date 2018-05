Cronaca

Rimini

| 15:58 - 11 Maggio 2018

Jackpot solo sfiorato per un giocatore del SuperEnalotto di Rimini, che grazie a un 5 porta a casa oltre 55mila euro: la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata alla Tabaccheria e Ricevitoria Dell'Oro in via Marecchiese, 124. Il Jackpot, nel frattempo, vola 33,5 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile.