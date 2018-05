Forati con il trapano serbatoi delle auto, ladri di carburante su auto parcheggiate a Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:12 - 11 Maggio 2018

Ladri di carburante in azione in pieno centro a Rimini. Nella notte tra giovedì e venerdi, ignoti hanno forato il serbatoio di benzina di alcune auto in sosta nel parcheggio Tiberio, antistante al parco XXV aprile, non distante dalla Questura. La donna da cui ci è giunta la segnalazione, questa mattina mentre andava al lavoro, si è trovata con l’auto in avaria e una volta in officina il carrozziere ha trovato due grossi fori nel serbatoio, praticati con un trapano presumibilmente per rubare la benzina all’interno. Nel parcheggio dove si trovava l’auto sono state rinvenute sull’asfalto grosse macchie di benzina che fanno presumere che lo stesso trattamento sia stato riservato a più veicoli. La donna sporgerà denuncia in giornata e spera di poter dare scarico all’assicurazione per gli atti vandalici subiti.