Judo Polisportiva Riccione: un finale stagione con gare, passaggi di cintura e tante sorprese

Sport

Riccione

| 15:10 - 11 Maggio 2018

Finale di stagione intenso e ricco di sorprese per i giovani atleti della sezione Judo della Polisportiva Riccione. Il 6 maggio, dieci di loro hanno fatto una nuova esperienza prendendo parte al Trofeo Judo Città di Modena organizzato dal Geesink Team di Modena nella sede della Polisportiva Campogalliano.

Gli atleti riccionesi hanno ben figurato con il primo posto di Anita Celli, i secondi di Rita Bertozzi, Viola Bertozzi, Sofia Longo, Filippo De Paoli e Kevin Gorgoglione e i terzi di Filippo Marzaloni, Gaia Bertozzi, Nathan Braschi e Giulia Longo.

Le emozioni per gli atleti riccionesi queste ultime settimane sono state altre. Infatti il 30 aprile e l’8 maggio si sono svolti gli esami di cintura di oltre 50 atleti a cura del Maestro Maurizio Velastri (6° dan) e degli insegnati tecnici Naghi Stoica (Judo Club San Marino) e Alberto Beligotti (Sakura Rimini). L’8 maggio è seguito un allenamento con un folto gruppo di giovanissimi pre-agonisti, agonisti e amatori curato proprio dal Maestro Velastri, grande esperto di judo, ex vice campione italiano ed ex atleta del GS Carabinieri.





Inoltre, la neo cintura nera e campionessa italiana Caterina Mazzotti (riccionese in forza al Kyu Shin Do Kai Parma Asd), si è presentata a sorpresa al Dojo della Polisportiva Riccione, improvvisando una bella lezione con i bambini e gli agonisti e raccontando loro la sua storia di sacrificio sportivo, di studentessa riccionese che per allenarsi e raggiungere un sogno che andrà sicuramente oltre il già conquistato titolo italiano, si trova tutti i giorni a studiare in treno per allenarsi a Parma.





“La stagione volge al termine, ma per noi questo è il periodo più duro - dicono i tecnici e i responsabili della sezione judo della PolCom -. Gli eventi degli ultimi giorni ci hanno dato una carica di adrenalina eccezionale. Abbiamo visto i bimbi carichi ed entusiasti di allenarsi con una ragazza eccezionale come Caterina e un alto grado di profonda esperienza judoistica come il Maestro Velastri. Oggi possiamo vedere le nostre fila ricche di tante nuove cinture colorate e in particolari le prime 4 cinture marroni che già ambiscono al traguardo della nera e si tratta degli agonisti Simone Michelotti (classe 2013) e Cecilia Tencati (classe 2002) e, fra gli amatori, di due padri di giovani atleti, Davide Marzaloni e Luigi Bertozzi Luigi. L’intero gruppo della nostra sezione è impegnato inoltre nella promozione della disciplina: il prossimo sabato saremo ospiti alla manifestazione “MiSano” con dimostrazioni e allenamenti e stiamo organizzando una competizione nazionale dedicata ad atleti dai 5 ai 14 anni che si terrà al Play Hall di Riccione il 9 e 10 giugno e che verrà tutti gli occhi puntati sulla più giovane dei nostri agonisti, Morgana De Paoli”.