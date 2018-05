Domenica 13 maggio 'Festa dei giovani a Miramare' con musica, giochi e intrattenimenti

Eventi

Rimini

| 14:49 - 11 Maggio 2018

Domenica 13 maggio, dalle ore 17 in poi, il parco Spina Verde di Miramare diventerà l’universo di festa per il “Comitato giovani” di Rimini sud, costituito dai centri educativi pomeridiani Millepiedi, Yuzz, Get; il gruppo Scout, l’Azione Cattolica (ACG e ACR); il gruppo giovani della parrocchia Sacro Cuore di Gesù; gli alunni dell’Istituto comprensivo Miramare. Titolo dell’iniziativa; “Miramare Jam: La prima vera festa”. Non manca il patrocinio del Comune di Rimini che tre anni fa, con la presenza del sindaco, valorizzò la prima esperienza comune dei suddetti gruppi, quando i ragazzi ripulirono, riverniciarono e corredarono di lampadine funzionanti un sottopasso in degrado nei pressi della scuola media di Via Parigi. Il pomeriggio di domenica 13 maggio sarà animato da musica, giochi e intrattenimenti che si svilupperanno in divertenti laboratori creativi: ci sarà la possibilità di acquistare e personalizzare la maglietta con il logo della festa; inoltre, sarà possibile dilettarsi con “Mille mondi di poesia”, la mostra che raccoglie divertissements poetici nati dalla mente e dal cuore degli alunni di classe quinta della scuola primaria “Villaggio Nuovo” e dai ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado “Agostino Di Duccio". Non mancherà un semplice apericena, allestito con ciò che le realtà economiche di Miramare vorranno donare. Slogan dell’iniziativa: “La festa dei giovani per i giovani”.