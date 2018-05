A Poggio Torriana arriva l’E-Bike Sharing e si condivide la bicicletta elettrica

Attualità

Poggio Torriana

| 14:42 - 11 Maggio 2018

L’amministrazione di Poggio Torriana intende promuovere l’utilizzo della bicicletta sul proprio territorio e per questo mette a disposizione un punto dove è possibile prelevare e successivamente ri-depositare biciclette di proprietà comunale. La particolarità, è che si tratta di biciclette a pedalata assistita, in cui alla spinta delle gambe si aggiunge quella di un motore elettrico che si attiva con il movimento dei pedali. In questo modo, proprio tutti potranno usufruire del servizio, dai ragazzi agli anziani, su tutto il territorio che è per lo più collinare.

Grazie alla preziosa collaborazione con la ditta locale World Dimension, che presenta oltre 15 anni di esperienza nel giovane mercato delle bici elettriche, verranno in una prima fase messe a disposizione due mountain bike e una cicloturismo elettriche. Il servizio verrà gestito dalla A.S.D. Atletico Santarcangelo presso il centro Sportivo comunale “G. Torroni”, su prenotazione. Le biciclette si potranno noleggiare al costo di 2 euro all’ora. "Si tratta di uno dei primi progetti di “E-Bike Sharing” con biciclette elettriche in Romagna. L’idea - spiega il Sindaco Amati - è quella di favorire la mobilità sostenibile sul nostro territorio, anche nelle zone collinari, e la conoscenza dei nostri meravigliosi luoghi, che offrono percorsi per passeggiate ciclo-turistiche immerse nella natura.”

Sabato 19 maggio alle 15 è prevista l'inaugurazione al Centro Sportivo (via Costa del Macello, 2). Per l'occasione l'amministrazione ha organizzato un e-bike Test, con Mini Tour guidati, lungo le ciclabili del nostro territorio, con la dotazione gratuita delle e-bike, messe a disposizione dalla ditta World Dimension. Per iscriversi ai Mini Tour di gruppo è necessario prenotarsi chiamando uno dei seguenti numeri 0541629415; 3401079886; 3332262425.

Per chi non partecipa ai mini tour potrà comunque provare le e-bike presso il Centro, dove sarà allestito un percorso ad ostacoli. I bambini potranno portare liberamente le loro biciclette. Al termine, per tutti sarà offerto un ristoro.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico allo 0541629701 o alla mail urp@comune.poggiotorriana.rn.it