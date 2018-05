Un nuovissimo defibrillatore per il centro di arrampicata, dono della Croce Verde di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 10:54 - 11 Maggio 2018

Ancora dimostrazioni d’impegno sociale da parte della Croce Verde Novafeltria. Lunedì 14 maggio la Cooperativa Sociale ha donato, come già fatto in altre occasioni, un defibrillatore automatico di ultima generazione.

Questa volta a beneficiare di tale gesto sono stati i ragazzi e le ragazze del Centro di Arrampicata AVISTA, di Campiano di Talamello. In questo modo anche AVISTA risulterà al passo con le nuove normative di sicurezza e prevenzione sociale, nello specifico soddisfando il D.L. “BALDUZZI” che prevede l’obbligo di presenza, nonché di impiego, di un defibrillatore da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche.

La consegna di tale importante dispositivo salvavita ha visto la presenza del Vicepresidente della Coop. Sociale Croce Verde Ruggero Valli e del socio consigliere Gianluigi Botticelli assieme ai Soci dell’associazione sportiva Matteo Donnini, Marco Urbini ed Andrea Iacopinelli.

“Noi della società sportiva AVISTA ringraziamo di cuore la C.V.N. e tutti i suoi soci, per il generoso gesto che oltre a garantire un livello di sicurezza maggiore ed un interventotempestivo in caso di necessità, ha risparmiato una spesa onerosa ad una associazione che, come la nostra, nasce non per scopi di lucro ma per promuovere un’attività , l’arrampicata, che fino a poco tempo fa mancava nell’Alta Valmarecchia.”