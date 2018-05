Entroterra, la terra continua a tremare: nuovo terremoto a Bagno di Romagna

Cronaca

Bagno di Romagna

| 10:35 - 11 Maggio 2018

Continua a tremare l'entroterra romagnolo. Dopo la forte scossa di magnitudo 3.9 registrata la sera del 5 marzo sono giorni senza pace ai confini con la provincia di Rimini e Cesena. Anche oggi a Bagno di Romagna, c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2. La terra ha tremato alle 9 di oggi, 11 maggio: il sisma non è stato violento come quello dell’altro giorno ma è stato avvertito dai residenti di diversi paesi vicini all’epicentro. Come riportato dall’Ingv, la scossa di oggi si è registrata a una profondità di 7,7 chilometri.