Due giorni per scoprire l'alchimista Nicola Gambetti, simbolo della magia in Alta Valmarecchia

Eventi

Valmarecchia

| 10:19 - 11 Maggio 2018

"Badia erbe e magia le guarigioni miracolose di Nicola Gambetti" è il titolo di un evento che si terrà a Badia Tedalda il 19 e 20 maggio. Nella cittadina al confine tra

Romagna e Toscana nel 19esimo secolo visse Nicola Gambetti taumaturgo, alchimista,

medico, veterinario, pranoterapeuta, chimico e stregone. Le sue arti e la sua fama lo

resero noto e richiesto in tutta Italia. Per riscoprire la figura di questo personaggio, simbolo della magia in Alta Valmarecchia, vissuto tra Badia Tedalda e Monterotondo, si

confronteranno esperti ed appassionati del settore. Una passeggiata culturale e magica

verso Monterotondo aprirà le attività di sabato 19. Dalle 18 si svolgerà l'incontro

"La magia della guarigione". Esperti medici si confronteranno sulla salute e sul

benessere partendo proprio dalle "magie" di Nicola Gambetti e arrivando alle metodologie

attuali passando anche dai "rimedi della nonna".

Domenica escursione alla ricerca delle erbe di Badia e tanti altri appuntamenti per vivere in weekend all'insegna della salute.





Ai nostri microfoni la Dottoressa Laura Travaglini, psicologa e psicoterapeuta, una delle organizzatrici dell'evento.