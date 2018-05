Era scomparso da casa con l'auto, poi l'appello dei familiari: persona ritrovata morta

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 09:54 - 11 Maggio 2018

Era scomparso da casa dal alcune ore dopo essersi allontanato a bordo della sua Panda. Poi l'appello dei familiari anche sui social network "Se avvistate una Fiat Panda bianca ultimo modello si tratta di una persona di Bellaria Igea Marina, chiediamo la massima condivisione". Venerdì mattina il corpo dell'uomo è stato trovato a Longiano dentro la sua auto. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. A perdere la vita un uomo di circa 60 anni, che ieri mattina si era allontanato dalla sua abitazione. Non vedendolo ritornare i familiari avevano subito dato l'allarme condiviso da tante persone sui social network. Non sono ancora note le cause del decesso. Foto di repertorio.