VIDEO: addio alla storica discoteca di Sant'Aquilina: demolito il Velvet, tempio romagnolo del rock

Attualità

Rimini

| 18:16 - 10 Maggio 2018

Un pezzo di storia dell'intrattenimento notturno di Rimini che se ne va per sempre. Il Velvet, storico locale di Sant'Aquilina, ha chiuso i battenti il 22 maggio del 2016 con un'ultima serata da record. A distanza di quasi due anni è stato abbattuto l'immobile su cui sorgeva la discoteca. Tanti curiosi si sono recati sul posto per immortale il momento. Il Velcet lascerà spazio a una fabbrica di birra artigianale, aperta da Manuel Celli, figlio di Goffredo, fondatore del gruppo famoso in tutto il mondo per le sue birre. Tra le fante fotografie anche un video, pubblicato proprio sulla pagina facebook che vuole ricordare e celebrare il mito del Velvet.