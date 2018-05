Pennabilli: arriva la camera d'albergo itinerante. All'evento Artisti in Piazza innovativa idea nata in Inghilterra

Attualità

06:19 - 14 Maggio 2018

La manifestazione internazionale Artisti in Piazza porta a Pennabilli performer di strada da tutte le parti del mondo, offrendo spettacoli ed esperienze davvero particolari ed uniche. Da anni la settimana centrale di giugno vede la cittadina dell'Alta Valmarecchia riempirsi di artisti e turisti che soggiornano in zona per diversi giorni.

Locande, hotel e b&b pieni e da oltre 10 anni anche un'area campeggio voluta dall'organizzazione. "Ogni anno facciamo richiesta per un camping 'temporaneo' nel parco in uso alla pro-loco di Pennabilli" dice il direttore artistico Enrico Partisani. "Le strutture ricettive della zona sono già tutte piene".

Per questa edizione si annuncia una importante novità: la collaborazione con Pop up Hotel. Grandi tende arredate all'interno di tutto punto come se fossero vere stanze d'albergo. Il progetto nasce in Gran Bretagna molti anni fa e anche in Italia piano piano sta prendendo piede. All'interno degli spazi sono garantiti tutti i servizi dell'hotel dall'arredamento in poi.

"Saranno presenti circa una ventina di stanze itineranti" dice ancora Partisani "Per offrire un modo diverso e comodo per vivere ancora meglio l'esperienza di Artisti in Piazza". Rimane anche lo spazio campeggio "tradizionale" al quale sarà affiancato il Pop Up Hotel.

L'edizione 2018 di Artisti in Piazza si terrà dal 14 al 17 giugno e presenterà diverse novità. "Ci saranno cose un po' 'fuori' dal consueto programma a cui siamo abiutati" racconta ancora Partisani "oltre a performer e a spettacoli di strada, ci saranno artisti inconsueti. Ad esempio il Dj Adrian Sherwood: un produttore discografico e beatmaker britannico, noto per il suo lavoro sulla musica dub e per i remix di artisti come Depeche Mode e Sinéad O'Connor. L'artista 60enne è un vero influencer per quanto riguarda le produzioni musicali. Altro fiore all'occhiello di tutto il grande cast di Artisti in Piazza sarà il Circo Bidone, una carovana itinerante trainata da cavalli che da Pennabilli partirà poi alla volta di Rimini per giungere in seguito a Bologna."