Virgin Active Urban Obstacle Race, il 2 giugno a Rimini la corsa di 7 km con 10 ostacoli tra parchi e centro storico

Sport

Rimini

| 17:19 - 10 Maggio 2018



Nell’ambito di RiminiWellness sabato 2 giugno è in calendario a Rimini la seconda edizione di Virgin Active Urban Obstacle Race. Si tratta di una corsa non competitiva che si svolge su un percorso di 7 km, in cui dieci esercizi ispirati agli allenamenti funzionali – eseguiti sia a corpo libero sia con attrezzi – si alterneranno alla corsa in un mix pieno di adrenalina. L'appuntamento organizzato da RCS Sport-RCS Active con Virgin Active (partner su Rimini l'agenzia Moab) è stato presentato giovedì alla presenza dell'assessore allo sport Gianluca Brasini il quale ha rimarcato come Rimini sia sempre di più capitale del turismo sportivo.

La corsa partirà dal Ponte di Tiberio e attraverserà il centro storico di Rimini, il Borgo San Giuliano, toccando Duomo Malatestiano, l’anfiteatro, Castel Sismondo, il Teatro Galli, l’Arco d’Augusto e idue parchi cittadini: Cervi e Olga Bondi. Il percorso combina elementi già presenti nel contesto urbano, quali scale, diverse tipologie di terreno e dislivelli, ed allenamenti da svolgere con gli attrezzi tipici del functional training.

La corsa è aperta a tutti, uomini e donne, atleti che vogliono superare i propri limiti e principianti che vogliono mettersi alla prova. Si può correre individualmente o sfidare glii amici in un team. Sono già mille gli iscritti.

La partenza è alle ore 17,30 dal nuovo invaso del ponte di Tiberio dove sarà allestito anche anche il Villaggio che inizierà la sua attività alle ore 11.

Per la VAOUR la Nike – sponsr tecnico della manifestazione - ha progettato la T-shirt ufficiale che sarà consegnata a tutti i partecipanti assieme alla medaglia di finisher.

Saranno in gara due personaggi famosi dello sport, il rugbista Andrea Lo Cicero e la schermitrice Rossella Fiamingo (nella fotogallery). Al termine della corsa, dalle ore 21, il Villaggio offrirà ristoro food&beverage agli atleti e accoglierà anche coloro che vorranno raggiungere il Ponte di Tiberio da RiminiWellness con dj set per terminare la serata insieme e in allegria.