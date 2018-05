Pugilato, Modou Samb della Vasco De Paoli sconfitto negli ottavi di finale del campionato italiano Senior

Sport

| 16:24 - 10 Maggio 2018

Mercoledì 9 aprile, sul ring di Roccapore di Cascia, è salito sul ring il campione regionale Emilia Romagna della Vasco De Paoli Santarcangelo Modou Samb, impegnato negli ottavi di finale dei campionati italiani senior. Avversario il campione regionale del Veneto Boiko: match che vedeva il pugile del team clementino subito all'attacco, per un primo round che però terminava 3-2 per l'avversario. Nel secondo round netta affermazione 5-0 di Boiko, con riscatto nel terzo round di Modou Samb, vittorioso 3-2. Alla fine Samb è uscito sconfitto, ma la Vasco De Paoli recrimina per le decisioni dei giudici relative all'esito del primo round.