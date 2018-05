Al Giardino di Rimini il primo appuntamento live della stagione: venerdì dalle ore 18 aperitivo e tanta musica

Eventi

Rimini

| 16:21 - 10 Maggio 2018

“Questo venerdì sto in Giardino”. Venerdì 11 maggio si apre la stagione degli appuntamenti musicali nel noto locale del Lungomare Tintori di Rimini, una delle mete più gettonate dal pubblico giovanile della città e non solo. “Iniziamo con un evento di qualità – dice Antonio, uno dei soci - per far divertire al meglio il nostro numeroso pubblico che ci segue con passione”. Nutrito il calendario degli ospiti tra cui figurano La Banda Bucolica e i Rangzen.

La prima data è quella di venerdì alle ore 18 con l’aperitivo live accompagnato dalla musica di STEFANO VILLANI, QUARTET FEATURING, SIMONE CHIRICOSTA.

Sul palco Stefano Villani, il cantante riminese già protagonista di Amici di Maria De Filippi, Emanuele Filanti (keyboards), Marcello Sutera (bass), Pako Montuori (drums).

Special guest live Simone Chiricosta Guitar, dal 2011 protagonista della Ventosa Band, band dello storico Capitan Ventoso. Ha collaborato con numerosi artisti tra cui Andrea Mingardi, Annalisa Minetti, Paolo Vallesi, Demo Morselli, Umberto Smaila, Fiordaliso, Eugenio Finardi.

Una miscela esplosiva di cover con puntate da Battisti a Raf, dal soul al rith’n’blues fino al cantautore britannico Paolo Nutini.

Dalle ore 22 spazio al deejay Antfucker, alias Francesco Gabellini, molto conosciuto tra i pubblico giovanile di Radio Caminetto, con tutta la selezione musicale che fa divertire la movida riminese.