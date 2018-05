VIDEO: parco XXV Aprile di Rimini, in fiamme il "bivacco" di tossici, sbandati e senzatetto

Cronaca

Rimini

| 15:48 - 10 Maggio 2018

Un cittadino riminese segnala una situazione di degrado all'interno del parco XXV Aprile di Rimini, nei pressi del ponte di Tiberio. Una piccola area verde del parco che è alla mercé di sbandati e tossicodipendenti, spesso usata come luogo di bivacco o addirittura come latrina all'aria aperta. L'autore della segnalazione spiega che in quest'area è facile occultarsi alla vista per drogarsi. Giovedì inoltre alcune sterpaglie sono andate a fuoco, probabilmente per colpa di una sigaretta abbandonata: i Vigili del Fuoco hanno spento subito le fiamme, evitando che potessero propagarsi alle proprietà private adiacenti. La richiesta al Comune di Rimini è che intervenga, interdendo l'accesso in quest'area.