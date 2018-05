Doppio appuntamento al cinema: a Riccione e Rimini Frank Matano presenta il suo ‘Tonno Spiaggiato’

Eventi

Rimini

| 12:12 - 10 Maggio 2018

Ancora due appuntamenti in una serata, continuano con successo le serate con ospiti registi e attori promosse da Giometti Eventi. Ad incontrare il pubblico sabato 12 maggio al Cinepalace di Riccione (ore 20 e 30) e al Multiplex “Le Befane” (ore 21) ci sarà Frank Matano per presentare il suo film “Tonno Spiaggiato”.

Scritta dallo stesso Frank Matano con Matteo Martinez, la commedia "Tonno Spiaggiato" segna anche il debutto alla regia cinematografica di quest'ultimo. Diplomatosi in regia alla New York Film Academy di New York, Martinez dirige cortometraggi, spot pubblicitari e collabora al programma televisivo Le Iene per cui dirige i servizi degli inviati. È qui che conosce Matano con cui nasce un'intesa artistica e di cui diventa unico autore e regista, firmando ogni sua produzione Youtube e Facebook. Le tante invenzioni, tra cui Vita Tra Coinquilini e Mago Matano, diventano un riferimento per le produzioni video del web e generano in poco tempo oltre 100 milioni di views.



Matano è nato artisticamente su Youtube una decina di anni fa. È stato uno dei primi youtube a diventare famosi con video demenziali. Ormai ha già messo piede in qualunque settore dell'intrattenimento, ma il suo approdo sul grande schermo arriva grazie al film Fuga di cervelli, commedia nel quale è protagonista insieme agli amici Guglielmo Scilla e Paolo Ruffini. Recentemente visto in Sono Tornato di Luca Miniero, Matano è per la prima volta protagonista assoluto in Tonno spiaggiato. La commedia si ispira un certo tipo di commedia demenziale e surreale di cui il gruppo dei Monty Python è stato fautore.

LA TRAMA

Francesco (interpretato da Frank Matano) ha una trentina d'anni, è un comico di scarso talento ed è innamorato pazzo di Francesca (Marika Costabile). Quando quest'ultima lo pianta e rifiuta categoricamente di riannodare i fili della relazione, lui va in crisi nera. Un giorno, in occasione del funerale della nonna di lei, Francesco si presenta e scopre che il lutto riapre spiragli di tenerezza. Ecco dunque il piano sconclusionato: uccidere un altro parente di Francesca, in modo da riconquistarla. La prescelta è zia Nanna (Lucia Guzzardi), che però si rivela un osso durissimo.

