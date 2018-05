Gran fondo degli Squali, assi del ciclismo da tutto il mondo per la sfida di Cattolica

Sport

Cattolica

| 06:50 - 10 Maggio 2018

Si concluderà domenica 13 maggio alla Granfondo degli Squali di Cattolica con guest star il campione siciliano Vincenzo Nibali il quarto Press Trip della stagione delle granfondo in regione promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il consorzio regionale dei bike hotels Terrabici. Ospiti dell'educational, due blogger influencer giapponesi, un giornalista freelance canadese e due giornalisti olandesi. Dal Giappone sbarcheranno in Riviera i blogger-influencer Makoto Tanaka e Ren Kobayashi. Il primo è uno youtuber e videomaker specializzato nel mondo cycling, insieme al collega Kobayashi, cycling blogger di Tokio per realizzare un documentario sul cicloturismo in Emilia-Romagna con focus a Cattolica e un'intervista a Vincenzo Nibali durante la Granfondo degli Squali. Con loro dal Canada arriverà Chris Balogh, giornalista freelance canadese già ospite di un Educ Tour di Aptservizi nel 2015, torna per realizzare un servizio per il canale youtube Soul Riders, il mensile specializzato Pedal Magazine, il portale Today Niagara e il blog Seven Days Cyclists. Ospiti anche i due giornalisti olandesi, Rik Booltink e Renè Dick (fotografo) per un servizio di 12 pagine sul magazine bike Fiets. Gli ospiti parteciperanno al cartellone di eventi che culminerà domenica 13 maggio con la partenza della Granfondo nei suoi due percorsi: il 'corto' di 80 km (dislivello di 1.232 mt) e il 'lungo' di 136km (dislivello di 2.183 mt). Attesi allo start circa 3.000 partecipanti, molti dei quali sono i ciclisti stranieri ospiti dei bike hotels di Cattolica, Riccione e Rimini. Il programma del Fam Trip prevede due bike tour (venerdì 11 e sabato 12 maggio) nella zona sud dell'entroterra romagnolo con tappe a San Marino, Montescudo, Verucchio (con assaggio di prodotti enogastronomici in una cantina locale), Mondaino, Saludecio, e uno sconfinamento nelle vicine Marche con visita nel centro storico di Urbino.