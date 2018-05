Volley A2 femminile, la Battistelli ko a Chieri per 3-1. Domenica al Flaminio si gioca alla bella la serie A1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 22:35 - 09 Maggio 2018

La Battistelli di San Giovanni in Marignano è stata sconfitta mercoledì sera in gara2 a Chieri per 3-1 rimandando così i sogni di promozione in A1 alla bella che si giocherà domenica al palasport Flaminio di Rimini alle ore 17.

Aveva iniziato bene la squadra di Saja vincendo il primo set per 25-17, poi la forte reazione della formazione piemontese trascinata dal suo pubblico che ha vinto i tre set seguenti per 25-17, 25-21, 25-22.

Ora la squadra di San Giovanni in Marignano, già vincitrice della Coppa Italia di serie A2 femminile, tenterà l'impresa davanti al pubblico amico che si trasferirà in massa al Flaminio di Rimini. Ieri per l'occasione nel piccolo impianto di San Giovanni i tifosi hanno seguito attraverso dei maxi schermi l'avvincente sfida accomapagnando le giocate con trombe e applausi.



IL TABELLINO



FENERA CHIERI: De Lellis 1, Angelina 23, Akrari 10, Manfredini 14, Perinelli 13, Middleborn 8, Bresciani (L), Lualdi 1. Non entrate: Sandrone, Colombano, Moretto, Salvi, Mezzi. All. Secchi.



BATTISTELLI S.G. MARIGNANO: Saguatti 11, Casillo 10, Battistoni 2, Markovic 14, Caneva 10, Zanette 9, Gibertini (L), Nasari 1, Gray 1, Giordano, Bordignon. Non entrate: Sgarbossa. All. Saja.



ARBITRI: Pecoraro, Guarneri.



NOTE Durata set: 22′, 22′, 26′, 30′ ; Tot: 100′.