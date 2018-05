Escrementi di cane in via Carlo Zavagli a San Giuliano di Rimini: la segnalazione

Attualità

Rimini

| 21:40 - 09 Maggio 2018

Schiacciare una cacca di cane non è piacevole e non porta nemmeno fortuna, come vuole il proverbio. Continuano ad arrivarci segnalazioni di cittadini che denunciano la presenza di numerosi escrementi canini nel riminese. Questa volta l'attenzione è puntata su via Carlo Zavagli a San Giuliano di Rimini dove nel tardo pomeriggio di mercoledì, nei pressi della Darsena, escrementi canini sono stati lasciati lì da una padrona incivile. E' la segnalazione giunta al numero whatsapp di Altarimini 347 8809485.