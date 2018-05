Apre Macfrut 2018, l'ortofrutta fa il giro del mondo. Ampio spazio dedicato alla frutta tropicale

Attualità

Rimini

| 19:37 - 09 Maggio 2018

Taglio del nastro mercoledì 9 maggio del Macfrut 2018 a Rimini, manifestazione internazionale dell'ortofrutta, una delle eccellenze del made in Italy, con un ampio spazio dedicato alla frutta tropicale, dal mango all'avocado. Paese partner della 35/a edizione è la Colombia, tra i più importanti produttori di ortofrutta dell'America Latina, come ha ricordato il ministro all'agricoltura Juan Guillermo Zuluaga Cardona presente al Macfrut insieme a 25 produttori di diverse regioni. "Il settore ortofrutticolo italiano si merita una grande fiera", ha detto il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini inaugurando Macfrut, alla presenza, tra gli altri, del vice presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo Paolo De Castro e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini "La riforma Omnibus della Pac ha dato più forza alle organizzazioni degli agricoltori, ora dobbiamo continuare su questa linea perché in Europa bisogna fare squadra", ha detto De Castro, nel complimentarsi con sistema Italia dell'ortofrutta che nel 2017 ha superato i 5 miliardi di export. Bonaccini, nel sottolineare come agricoltura e agroalimentare siano settori chiave per la crescita economica e occupazionale in Emilia-Romagna, ha presentato i dati preliminari 2017: il settore ha registrato un valore della produzione agricola che supera i 4,8 miliardi di euro (+6,7%) e circa 6,3 miliardi di export agroalimentare (+5), con il solo settore ortofrutticolo che nella regione occupa 200 mila persone. Tra le varie iniziative in programma, grande attesa per la prima edizione del Tropical Fruit Congress, summit europeo di due giorni dedicato a mango e avocado che apre giovedì, con i principali produttori ed esportatori mondiali di questi frutti.