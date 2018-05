Rimini, paura in autostrada: prende fuoco un furgone in marcia. Il mezzo distrutto, rallentato il traffico

Cronaca

Rimini

| 18:38 - 09 Maggio 2018

Un furgone prende fuoco sull'autostrada, è quanto successo mercoledì alle 16.30 poco prima del casello di Rimini Sud, in direzione Ancona. Fortunatamente un episodio senza feriti o ustionati, diversamente da quanto capitato a Roma, città in cui è andato in fiamme un autobus, in pieno centro storico. Sull'A-14 l'incendio è scaturito da un Fiat Ducato di due operai di Imola, che si stavano recando a Rimini per installare una cucina e che si sono accorti del fumo. Il conducente del Ducato ha accostato nella piazzola di sosta, mettendosi al riparo assieme al passeggero, mentre le fiamme distruggevano il mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rimini con due squadre, la Polizia Autostradale di Forlì e personale di Autostrade per l'Italia. Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio è stata chiusa una corsia. Rallentamenti al traffico per più di un'ora, con tanti curiosi intenti a fotografare la carcassa del mezzo in fiamme.