Travolta in bici a Torre Pedrera: rovina sull'asfalto, grave una ragazza 29enne

Cronaca

Rimini

| 16:11 - 09 Maggio 2018

Una ragazza di 29 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da una auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta a Torre Pedrera di Rimini. Lo scontro si è verificato mercoledì pomeriggio, intorno alle 14.30, all'incrocio tra la Statale 16 e la via Tolemaide. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, il conducente dell'auto ha urtato la bici e la donna in sella è rovinata sull'asfalto. Stabilizzata dal personale medico, è stata trasportata all'ospedale 'Infermi' di Rimini con un codice rosso. Foto di repertorio.