Arrestati gli autori dei furti notturni in piazza Cavour. Ladri incastrati dalle telecamere

| 15:17 - 09 Maggio 2018

La Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha individuato due soggetti sospettati di essere i responsabili di un doppio furto compiuto nel centro storico di Rimini, lo scorso 13 gennaio, a danno della gelateria "Scintilla" e del bar ristorante "Spazi" di piazza Cavour. Si tratta di un 33enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, e di un 25enne di Cerignola, residente a Cesena. La Polizia ha eseguito nei loro confronti due ordinanze di custodia cautelare: il primo dei due indagati è in carcere, il secondo ai domiciliari. Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Paolo Gengarelli, sono partite dall'esame dei filmati del circuito di videosorveglianza. I ladri autori del doppio colpo avevano utilizzato un sanpietrino per danneggiare le porte di ingresso della gelateria e del ristorante. Nel primo caso per rubare 300 euro, nel secondo 500 euro e 6 bottiglie di vino pregiato.