Rimini, due denunce per spaccio di droga grazie al fiuto dei cani Boss e Aiko

Cronaca

Rimini

| 14:48 - 09 Maggio 2018

Anche nei primi giorni della settimana la Polizia ha effettuato i consueti controlli del territorio, coordinati dal Vice Questore Aggiunto Cristian Magliarisi, con un'attenzione particolare ai parchi e alla stazione ferroviaria di Rimini. Grazie all’infallibile fiuto dei pastori tedeschi “Boss" e “Aiko”, un cittadino senegalese di 27 anni e un trentenne cittadino tunisino sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente suddivisa in dosi e denunciati penalmente per detenzione ai fini dello spaccio. I cani antidroga hanno anche ritrovato dello stupefacente abbandonato, quasi 100 grammi tra hashish, marijuana e cocaina.