Santarcangelo, in corso i lavori di sistemazione del parcheggio di via Piave

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:47 - 09 Maggio 2018

A Santarcangelo sono in corso i lavori di sistemazione di una parte dell’area privata di via Piave, destinata a parcheggio pubblico temporaneo sulla base del comodato gratuito sottoscritto alcuni anni fa da Amministrazione comunale e proprietà. I lavori eseguiti dai privati sono soprattutto funzionali al supermercato di via Piave e ai clienti dello stesso, grazie a un intervento di razionalizzazione degli accessi e degli spazi di sosta che verranno in minima parte asfaltati.

L’intera area di sosta di via Piave resterà comunque adibita a parcheggio pubblico in attesa della realizzazione del progetto inserito nel Piano operativo comunale, approvato nell’agosto dello scorso anno dal Consiglio comunale, che prevede un più articolato intervento per l’area compresa fra centro sportivo e capoluogo.