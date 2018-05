Pallavolo femminile, impresa dell'Athena Rimini. Promosse in Serie D

Cronaca

14:30 - 09 Maggio 2018

“Chi la Dura la vince!” è lo striscione esposto dalle ragazze dell’Athena Rimini ASD dopo la vittoria conquistata contro il Donne Cusb il 21 aprile al PalaBriolini di Rimini. Con la lettera “D” rigorosamente in rosso, a sottolineare la promozione ottenuta dalle ragazze di Chiara Gambuti, ad appena due anni dalla nascita della società. Dopo il secondo posto in stagione regolare alle spalle dell’Aics Forlì, l’Athena ha sfruttato la pausa che ha preceduto la seconda fase per prepararsi al meglio. E al ritorno in campo le riminesi hanno dimostrato una condizione invidiabile, raccogliendo 6 vittorie su 6 nella poule A, che ha chiuso al comando davanti ad Aics, Villa Verucchio e Donne Cusb.

Questo successo mette il punto esclamativo al grande lavoro che sta portando avanti la società con impegno e serietà su tutta la provincia, in primis in tante scuole, dove ha fatto promozione gratuita della Pallavolo durante le ore curriculari.

Tra prima squadra e giovanili l’Athena nella stagione 2017-’18 ha sfiorato infatti quota 200 tesserati: oltre alla 1a Divisione appena salita di categoria, a scendere abbiamo l’U18 Arcobaleno di Matteo Barucchi, che domenica disputerà la finale del campionato con la Stella, l’Under 16, due Under 14, di cui una a Corpolò, l’Under 12 e 4 gruppi di avviamento/Minivolley (6-10 anni), che si allenano rispettivamente a Spadarolo, Corpolò, alla palestra Belluzzi e alla Lambruschini di Rimini. In più c’è l’Under 15 formata ad hoc per il torneo Libertas, guidata sempre da Matteo Barucci e giunta sempre in finale, stavolta contro il Villa Verucchio. Non è finita nemmeno la stagione della prima squadra, che dopo aver raggiunto l’obiettivo è tornata in palestra per gettare le basi per la serie D del prossimo anno.

La rosa delle ragazze che hanno vinto i play-off di 1a Divisione:

Sandra Cetrone (cap), Silvia Mussoni, Noemi Rinaldi, Chiara Sartini, Giorgia Terbojevich, Sara Casadei, Chiara Tamagnini, Sofia Mascella, Irene Vittori, Nicole Moretti, Elisa Currò, Teresa Fogli, Maila Maggiani, Irena Troccoli; Martina Farina, Emma Padovani.

Allenatore: Chiara Gambuti.

Vice allenatore: Ilaria Righini.

Dirigente accompagnatore: Cristina Riccardi.