Continua l'ondata di furti nel riminese, forzano finestra del Punto Fashion ma scatta l'allarme e fuggono

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:23 - 09 Maggio 2018

Ancora ladri in azione dopo i furti commessi a Cattolica nei giorni scorsi. Potrebbe trattarsi della stessa banda, tornata in azione nella notte tra martedì e mercoledì a Misano, intorno alle 3, al negozio di abbigliamento "Punto Fashion" sulla Statale 16 Adriatica. I malviventi hanno forzato porta e finestra, ma il loro tentativo di furto è fallito, complice l'immediato intervento della vigilanza privata, a seguito della messa in funzione dell'allarme. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il titolare del negozio: nulla è stato rubato, ma sono ingenti i danni provocati dal 'raid' dei ladri. Indagini in corso, con l'esame delle riprese del circuito di videosorveglianza.