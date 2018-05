Carabinieri notano compravendita di droga alla stazione dei treni di Rimini, arrestato 38enne tunisino

Cronaca

Rimini

| 13:50 - 09 Maggio 2018

Nell'ambito dei consueti controlli operati in zona stazione ferroviaria di Rimini, i Carabinieri hanno notato un pregiudicato tunisino, 38 anni, mentre si avvicinava a un giovane, passandogli un involucro in cambio di una banconota. Il tunisino stava vendendo una dose di hashish a un 22enne, segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti, in cambio di 5 euro. Con sè lo spacciatore aveva altri due grammi della stessa sostanza stupefacente. Il nordafricano è finito in manette, arresto convalidato nella mattinata di mercoledì in Tribunale. Il giudice ha disposto condanna a 8 mesi di reclusione, che il 38enne sconterà ai domiciliari.