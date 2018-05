Rimini, paura in farmacia: rapinatore fa irruzione con il coltello. C'è un sospettato per il colpo

Cronaca

Rimini

| 13:23 - 09 Maggio 2018

C'è un sospettato fermato dai Carabinieri per la rapina lampo avvenuta poco prima delle 10 a Rimini, alla farmacia n.8, in via Clementini al civico 34. Un malvivente con il volto travisato da un casco ha fatto irruzione e armato di coltello si è fatto consegnare il denaro dal cassiere, qualche centinaio di euro. L'uomo è poi scappato a bordo di un'utilitaria, parcheggiata nelle vicinanze. I Carabinieri hanno avviato indagini lampo, partendo dalle immagini del circuito di videosorveglianza, e in poche ore hanno già individuato un soggetto, il probabile esecutore della rapina.