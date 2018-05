Una 'pioggia' di giocattoli per i bimbi dell'ospedale di Rimini, regalati da simpatici clown

Attualità

Rimini

| 12:24 - 09 Maggio 2018

Ancora una gioiosa incursione dell’Associazione “Qualcosa di grande per i Piccoli”, di Cesena, all’Ospedale “Infermi” di Rimini. Nei giorni scorsi infatti i volontari hanno consegnato regali e allietato per alcune ore i piccoli pazienti ricoverati in Pediatria (unità operativa diretta dal dottor Gianluca Vergine) e in quest’ambito al servizio nel servizio Oncoematologia pediatrica, coordinato dalla dottoressa Roberta Pericoli.

L’associazione cesenate, nei mesi scorsi, ha già dipinto un murales nei locali pediatrici dell’ospedale e in altre occasioni ha portato doni ai piccoli degenti.

Anche in quest’ultima occasione, pochi giorni fa, ognuno dei piccoli ricoverati ha ricevuto un dono, e altri giocattoli sono “avanzati” e saranno tenuti per bimbi che dovranno frequentare i servizi ospedalieri in futuro.

Ma i piccini e ragazzini presenti hanno potuto godersi anche un momento di svago. Come si vede, infatti, dalle foto allegate, i membri dell’associazione cesenate hanno anche organizzato un vero e proprio “spettacolo in corsia”. Pur ponendo la massima attenzione a non interferire con l’attività clinica, hanno infatti suonato e ballato con bimbi e mamme, abbigliati da clown o mascherati in altro modo all’insegna del buon umore.